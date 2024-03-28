Arkasha Stevenson’un yönettiği ve Nell Tiger Free, Tawfeek Barhom, Sonia Braga ile Ralph Ineson’un oynadığı Omen: İlk Kehanet (The First Omen), 12 Nisan 2024’de UIP Filmcilik dağıtımıyla 20th Century Fox tarafından vizyona çıkarılıyor.

Seyircileri Roma’nın gotik, büyüleyici, tekinsiz ve tarihi atmosferine davet eden Omen: İlk Kehanet, izleyicileri hikâyenin öncesine götürecek. Kiliseye hizmet etmek üzere Roma’ya gönderilen genç bir Amerikalı kadının kendi inancını sorgulamasına sebep olan karanlık bir olayla karşılaşması sonucu yaşanılanları anlatan film, izleyicileri kötülüğün doğuşunu amaçlayan bir komploya davet ediyor.