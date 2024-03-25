43. İstanbul Film Festivali kapsamında 24 – 26 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Köprüde Buluşmalar’ın Köprüde Buluşma: Dizi seçkisi açıklandı. Gerçekleştirilecek atölyede 6 TV dizi projesi yer alacak. Seçkide yer alan 6 projenin ekibi, Köprüde Buluşmalar tarafından hazırlanan atölyelere katılarak projelerinin geliştirme ve yapım aşamaları üzerine çalışacak, jüri ve TV profesyonelleriyle toplantılar yapacak. Dizi Atölyesi jürisinde oyuncu Ahu Türkpençe, yapımcı İnci Gülen Oarr ve senarist Nilgün Öneş yer alacak.

Basın Bülteni

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