43. İstanbul Film Festivali Basın Toplantısı 26 Mart Salı Günü Saat 10:00’da The Marmara Hotel Taksim’de Yapılıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, 17 – 28 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin tüm programı 26 Mart 2024 Salı sabahı saat 10:00’da The Marmara Hotel Taksim’de yer alan Büyük Balo Salonu’nda yapılacak bir basın toplantısı ile açıklanacak. Toplantıya konuşmacı olarak İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Hayet Benkara katılacak. Toplantıya katılabilmek için 25 Mart Pazartesi günü 18:00’e kadar medya@iksv.org adresinden yönetime bilgi vermek gerekiyor.

Basın Bülteni

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