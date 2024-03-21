Dublör Filminin Türkçe Alt Yazılı ve Türkçe Dublajlı Yeni Fragmanları Paylaşıldı

O bir dublör ve bu camiadaki her dublör gibi bizim eğlencemiz için, havaya uçurulup, vurulur, pencereden fırlatılıp, en yüksek yerlerden atılır. Ve şimdi, neredeyse kariyerini sona erdiren bir kaza sonrasında, bu emektar dublör hem işini yapmak hem de kayıp bir film yıldızını bulmak ve hayatının aşkını geri kazanmaya çalışmak zorundadır. Suikast Treni, Deadpool 2, Sarışın Bomba filmlerinin başarılı yönetmeni, kendisi de eski bir dublör olan yönetmen David Leitch’in, şimdiye kadarki en kişisel filmi. Aksiyon filmlerine ve değerleri yeterince anlaşılmayan çalışkan dublör ve kamera arkası ekiplerine adanmış bir aşk mektubu. Filmin yeni fragmanları internet ortamında paylaşıldı.

Basın Bülteni

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