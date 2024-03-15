Başrollerinde Ryan Gosling ve Emily Blunt’ın Yer Aldığı Dublör Filminin Ana Afiş Paylaşıldı

Yönetmenliğini David Leitch’in üstlendiği ve başrollerini Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke ve Hannah Waddingham’ın paylaştığı Dublör’ün ana afişi paylaşıldı. Neredeyse kariyerini sona erdiren bir kaza sonrasında emektar dublör, işini yapmak, kayıp bir film yıldızını bulmak, bir komployu çözmek ve hayatının aşkını geri kazanmaya çalışmak zorundadır. Komik, sürükleyici, yıldızlarla dolu ve heyecan verici bir film olan Dublör, Suikast Treni, Deadpool 2, Sarışın Bomba, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw’ın yönetmeni ve John Wick: Chapter 2, Önemsiz Biri ve Vahşi Gece filmlerinin yapımcısı olarak tanınan, kendisi de eski bir dublör olan yönetmen David Leitch’in, şimdiye kadarki en başarılı kişisel filmi.
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