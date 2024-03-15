Maymun Adam Filminin Ana Afişi Paylaşıldı

Maymun Adam filminin ana afişi internet ortamında paylaşıldı. Dev Patel, bir adamın annesini öldüren ve sistematik olarak yoksulları ve güçsüzleri mağdur etmeye devam eden yozlaşmış liderlere karşı intikam arayışını konu alan bir aksiyon gerilim filmiyle şaşırtıcı, güç gösterisi içeren ilk yönetmenlik denemesine imza atıyor. Maymun Adam cesareti temsil eden bir simge olan Hanuman efsanesinden ilham alıyor. Kid, para karşılığında daha popüler dövüşçüler tarafından dövülen genç bir adamdır, kötü niyetli seçkinlerinin yaşadığı bölgeye sızmanın yolunu keşfeder. Ondan her şeyi alan adamlarla hesaplaşmak için çok zorlu bir intikam süreci başlatır.

Basın Bülteni

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