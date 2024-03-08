Motorcular Filminin Türkçe Alt Yazılı Birinci Fragmanı Paylaşıldı

Jeff Nichols’un yazıp yönettiği Motorcular (The Bikeriders) filminin Türkçe altyazılı fragmanı paylaşıldı. Filmin başrollerinu Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy ve Michael Shannon paylaşıyor. Motorcular, orta batılı bir motosiklet kulübü olan Vandals’ın yükselişini konu alıyor. Üyelerinin hayatlarına bakıldığında kulüp, on yıl içinde yerel yabancıların bir araya geldiği bir yerden, orijinal grubun benzersiz yaşam tarzını tehdit eden daha kötü niyetli bir çeteye dönüşüyor.

Basın Bülteni

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