Cem Belevi İmam Oldu

15 Mart’ta vizyona girecek olan Bana Beni Anlat filminin son yayınlanan teaser’ına başrol oyuncularından ünlü şarkıcı Cem Belevi’nin cami imamını canlandırdığı sahne damga vurdu. Yönetmen koltuğunda Fuat Yılmaz’ın oturduğu filmin başrollerini Cem Belevi ve Hande Arısoy paylaşırken diğer oyuncular arasında ise Eren Pekgöz, Kahraman Sivri, Serkan Kuru, Gülnihal Demir, Açelya Elmas, Rukiye Bektaş ve Dilan Dimil bulunuyor. Konuk oyuncu olarak Cemal Hünal’ın da yer aldığı filmde geçirdiği kaza sonucu ailesini kaybeden ve travmadan kaynaklı demans hastalığına yakalanan Çınar’ın hemşiresi Öykü ile arasında gelişen ve gittikçe romantikleşen bağı konu alıyor.