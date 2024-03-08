Battal Karslıoğlu’nun yönettiği ve Timur Acar, Didem Balçın, Reha Özcan ile Beren Gençalp’ın oynadığı Sırrını Biliyorum, 22 Mart 2024’de A90 Pictures dağıtımıyla Trio Pictures tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hasta olan annesini iyileştirmek için gizemli bir adamla anlaşma yapan Nora’nın sıra dışı hikâyesi. Roza, beynindeki tümör sebebiyle zor zamanlar geçirmekte, uçarı bir çocuk olan Nora kendince annesini iyileştirmenin yollarını aramaktadır. Gizemli komşu Kenan ucuz barlarda illüzyon gösterisi yapan bir adamdır. Bütün amacı eski bir gazino şarkıcısı olan annesini alıp çok uzaklara gitmektir. Nora, annesi için Kenan’dan yardım ister.