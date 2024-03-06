30. İFSAK Kısa Film Festivali

Bu yıl 30. kez düzenlenecek olan İFSAK Kısa Film Festivali, 11 – 17 Mart 2024 tarihleri arasında İFSAK Salonları ile Fransız Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleşecek. Ulusal ve Uluslararası bölümlerin yer aldığı festival süresince 34 farklı ülkeden gelen 99 film izleyiciyle buluşacak. Festivalde yönetmen Nehir Tuna’nın konuk olacağı Kısadan Uzuna ve geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz değerli sinema yazarı Sungu Çapan’ın anılacağı Anısına söyleşilerinin yanı sıra İFSAK Sinema Emek Ödülü de sahibini bulacak. Ödül bu yıl, En İyi Görüntü Yönetmeni dalında iki kez Altın Portakal kazanmış olan Çetin Tunca’ya 16 Mart Cumartesi günü törenle takdim edilecek.

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