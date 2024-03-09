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İFSAK 30. Kısa Film Festivali / 11 Mart Pazartesi Programı

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İFSAK 30. Kısa Film Festivali kapsamında gerçekleşen, kısa filmlerinin ardından yaptıkları uzun metraj filmlerle öne çıkarak, Türk sinemasını dünya festivallerine taşıyan yönetmenlerin konuk olduğu Kısadan Uzuna bölümünde bu yılın konuğu yönetmen, senarist Nehir Tuna. Söyleşi, 11 Mart 2024 Pazartesi günü saat 19:30’da İFSAK’ta gerçekleşecek. Festivalin tüm kısa film gösterim, söyleşi ve etkinlikleri ücretsiz yapılıyor.

11 Mart Pazartesi Programı

Kurdun Kutusu

Magus Baba’nın Mavi Maymunu

Salça

Satışçının Bir Günü
Yada Yağmurları

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