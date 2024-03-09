İFSAK 30. Kısa Film Festivali / 11 Mart Pazartesi Programı

İFSAK 30. Kısa Film Festivali kapsamında gerçekleşen, kısa filmlerinin ardından yaptıkları uzun metraj filmlerle öne çıkarak, Türk sinemasını dünya festivallerine taşıyan yönetmenlerin konuk olduğu Kısadan Uzuna bölümünde bu yılın konuğu yönetmen, senarist Nehir Tuna. Söyleşi, 11 Mart 2024 Pazartesi günü saat 19:30’da İFSAK’ta gerçekleşecek. Festivalin tüm kısa film gösterim, söyleşi ve etkinlikleri ücretsiz yapılıyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

11 Mart Pazartesi Programı



Kurdun Kutusu



Magus Baba’nın Mavi Maymunu



Salça



Satışçının Bir Günü

Yada Yağmurları

