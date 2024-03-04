3. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali (3. Kaş International Short Film Festival), sinemaseverleri Haziran’ın ilk haftasında bir kez daha Kaş’a davet ediyor. Gönüllüler ekibi ve Kaş Belediyesi tarafından desteklenen festivalde, 04 – 08 Haziran 2024 tarihlerinde Kaş’ın Antik Tiyatro’sunda yapılacak olan film gösterimleri ve çeşitli mekânlarda düzenlenecek olan atölye, panel, keşif turları ile sürpriz etkinlikler herkesin katılımına açık ve ücretsiz yapılacak. Festival, Kaş ayağının ardından ise 12 ve 13 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul Kadıköy Sineması’nda, 27 Haziran 2024’da ise İzmir Karaca Sineması’nda yine ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.

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