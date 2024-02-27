Hamilton Watch, Legendary Entertainment ve Warner Bros. Pictures ile İş Birliği Yaparak Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki Filmi İçin Başka Dünyalara Ait Bir Bilek Cihazı Üretti

1932’den bu yana 500’den fazla büyük filmde yer alan saatleri ile Hollywood’da tarihi bir konuma sahip olan Hamilton, Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki’nin arkasındaki zanaatkârlarla yeni bir iş birliğine giriyor. Hamilton’ın arşivleri araştırdığı ya da tamamen yeni tasarımlar ürettiği önceki iş birliklerinin aksine, Dune dünyası farklı bir yaklaşım gerektirdi. Villeneuve’ün isteği üzerine Hamilton, filmin dekor ustası Doug Harlocker ile birlikte çalışarak başka bir dünya için geleneksel saat normlarına meydan okuyan bir saat tasarladı. Hamilton’ın tasarımcıları, Frank Herbert’in Dune kitabının ve Villeneuve’ün film vizyonunun rehberliğinde, özgün bir Fremen cihazı yarattı.