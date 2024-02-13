Battal Karslıoğlu ile Levent Demirci’nin yönettiği ve Arzu Suriçi, Murat Deniz, Yağmur Şahin ile Ümitcan Kaya’nın oynadığı Gizlenen, 22 Mart 2024’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla BPM Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gizlenen, yaşadığı sorunlardan uzaklaşmak için gittiği şehir dışındaki evde kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulan bir kadının hikâyesini konu ediyor.