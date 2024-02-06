Alexander Payne’ın yönettiği ve Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph, Dominic Sessa ile Carrie Preston’un oynadığı Geride Kalanlar (The Holdovers), 08 Mart 2024’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Amerika’nın yatılı okullarından birinde öğretmen Paul Hunham’ı ne çalışma arkadaşları ne de öğrencileri sever. 1970’i 1971’e bağlayan yılbaşı tatilinde, okulda nöbetçi öğretmen olarak kalacak kişi seçildiğinde kimse şaşırmaz. Paul’ün okulda kalan öğrencilere nezaret etmesi gerekir. Sinir bozucu bir öğretmen, yas tutan bir aşçı ve ailevi problemleri olan bir öğrenci 2 haftalık tatili hep birlikte geçirmek zorundadırlar.