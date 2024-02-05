Harika Kanatlar Türkiye’de Vizyonda, Ünlüler Çocuklarıyla Birlikte İzlediler

Harika Kanatlar: Maksimum Hız (Super Wings the Movie: Maximum Speed) filminin galası, Cinewam Nişantaşı City’s Sineması’nda yapıldı. Türkiye’ye Union Yapım tarafından getirilen Harika Kanatlar: Maksimum Hız filmi etkileyici animasyon sahneleri ile çocukların beğenisine sunuldu. 04 Şubat’da yapılan ön gösterimde Çetin Altay, Gürgen Öz, Seda Üren, Nur Gümüşdoğrayan, Berat Efe Parlar gibi isimler bir araya geldi. Ünlü isimler, animasyon filmini çocukları ile birlikte izledi.

Basın Bülteni

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Berat Efe Parlar / Ferhat_Aslan



Gürgen Öz / Ramazan Becer – Mehmet Erkmen

