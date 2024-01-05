3391 Kilometre Ekibi Vizyondan Önce İmza Gününde Hayranlarıyla Buluşuyor

Tüm yazdıkları gençler tarafından büyük ilgi gören Beyza Alkoç’un 3391 Kilometre adlı kitabının, sinema uyarlaması, 12 Ocak’ta izleyicisi ile buluşacak. Gençlere yeni yıl hediyesi gibi olan filmin başrollerinde oynayan TV dizilerinin sevilen oyuncuları Derya Pınar Ak ile Ahmet Hakan Zavlak ve kitabın yazarı Beyza Alkoç, filmin hikâyesinin geçtiği İzmir’den start vererek özel imza günü buluşmalarına başlıyorlar. 06 Ocak günü İzmir İstinyePark D & R’da, 07 Ocak günü de İstanbul Maltepe Carrefour D & R’da saat: 14:00’te başlayacak olan oyunculu imza günlerinde hem kitap imzalanacak, hem de tüm film ekibi hayranları ile kucaklaşacak.

Basın Bülteni

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