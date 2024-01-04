TRT Ortak Yapımı Tay 2: Ebabil Takımı Filmi 12 Ocak’ta Vizyona Giriyor

TRT ile Siyah Martı ortak yapımı olan Tay 2: Ebabil Takımı ile macera kaldığı yerden devam ediyor. İlk filmi ile sinemaseverlerin büyük beğenisini toplayarak yarım milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen film, vizyondaki ilk dört haftasında da gişede lider olmuştu. Serinin ikinci filmi olan Tay 2: Ebabil Takımı ise 12 Ocak 2024 Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak. Tay bu yeni macerasında hem zorluklarla karşılaşacak, hem de önemli bilgiler ve dersler öğrenecek. Cesaret, dostluk ve kararlılık gibi değerlerin de vurgulandığı filmin senaryosunu Ayşe Sevim ile Ayşe Şahinboy Doğan beraber kaleme alırken filmin müziklerini ise Burak Çambel hazırladı.

Basın Bülteni

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