Kamil Çetin’in yönettiği ve İnan Ulaş Torun, Aysel Nazim, Altan Erkekli ile Seher Terzi’nin oynadığı Çingene Kızı, 10 Mayıs 2024’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Zen Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Amerika’dan Gaziantep Zeugma Müzesi’ne getirilen Çingene Kızı Mozaiği’ni görmek için herkes heyecanla beklemektedir. Müze müdürü Esra ve güvenlik görevlisi Zeki kadar heyecanlı birileri daha vardır, Barbaros ve adamları. Mozaik bir anda ortadan kaybolunca herkes birbirinden şüphelenmeye başlar. Mozaiği kimin çaldığı merak edilmektedir. Zeki, Esra’ya platonik aşıktır ve onun aşkını kazanmak için ise hiçbir şeyi yoktur.