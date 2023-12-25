Argylle: Gizli Casus Filminin Yeni Türkçe Ana Afişi Paylaşıldı

Matthew Vaughn’un yönettiği Argylle: Gizli Casus geliyor. Yeni Türkçe ana afişi paylaşılan filmde, Bryce Dallas Howard, çok satan casusluk romanları serisinin münzevi yazarı Elly Conway’i canlandırıyor. Ancak Elly’nin gizli ajan Argylle’ı ve onun küresel bir casus örgütünü çözme görevini konu alan kurgusal kitaplarındaki olaylar, gerçek hayattaki bir casus örgütünün gizli eylemlerini yansıtmaya başladığında, evdeki sessiz akşamlar geçmişte kalır. Kediye alerjisi olan casus Aiden’ın eşlik ettiği Elly, kitabındaki kurgusal dünya ile gerçek dünya arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başladıkça katillerden bir adım önde olmak için dünyanın bir ucundan diğerine koşturur.

Basın Bülteni

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