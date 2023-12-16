Uluslararası Mitoloji Film Festivali 21 Aralık’ta İzmir’de Başlıyor

Türk Musiki Araştırmaları Vakfı öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Mitoloji Film Festivali, 21 Aralık Perşembe günü Christophe Gans’ın yönettiği Güzel ve Çirkin filminin gösterimiyle başlıyor. Yaşar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek Vincent Cassel, Lea Seydoux ve Andre Dussollier’in paylaştığı 2014 yapımı filmin gösterimi öncesinde, saat 15:00’te Doç. Dr. Yasemin Polat, “Mitolojide güzellik ve iyilik” kavramları üzerine bir konferans verecek. Tüm konferans ve film gösterimlerinin ücretsiz olacağı festival, 23 Aralık Cumartesi akşamı, Karabağlar Yıldız Kenter Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Basın Bülteni

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