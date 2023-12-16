Tuğçe Soysop’un yönettiği ve Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ile Çınar Karçkay’ın oynadığı Haydi Tut Elimi, 26 Ocak 2024’de A90 Pictures dağıtımıyla BKM Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Dans tutkunu iki genç, Duygu ve Kaan yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır; onun yoluysa bir şarkının hikâyesini bulmaktan geçmektedir. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak malûm şarkının hikâyesi için müthiş bir maceraya çıkar. Bu yolculuk, kimi zaman hüzünlü, kimi zaman kahkaha dolu mutlu ve güzel anlar yaşatarak gençlerin aile bağlarına ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacaktır.