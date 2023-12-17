Uluslararası Mitoloji Film Festivali İzmir’de Başlıyor

Uluslararası Mitoloji Film Festivali, 21 – 23 Aralık tarihleri arasında TÜMAV Vakfı tarafından yazar Gülşah Elikbank direktörlüğünde yapılacak. Alanında ilk olma özelliği taşıyan tematik festival, insanlığın ortak hikâyesi olan mitoloji ile tüm sanat dallarına dokunan ve gençleri hedefleyen bir yapıda oluşturuldu. Festivalin amacını, Türk mitolojisinin, hikâye anlatma geleneğinin zenginliğine dikkat çekmek ve sinema üretimlerini arttırmak olarak açıklayan Festival Direktörü Gülşah Elikbank, ilk yıllarında olmalarına rağmen destek gördüklerini, bu durumun da festivali daha genişletmek için kendilerine heyecan verdiğinin altını çizdi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.