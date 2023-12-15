Hayali Arkadaşlar Filminin Türkçe Alt Yazılı İlk Fragmanı Paylaşıldı

John Krasinski’nin yönettiği Hayali Arkadaşlar, unutulmuş Hark’ları çocuklarla yeniden buluşturmak için büyülü bir maceraya atılırken, herkesin hayali arkadaşlarını ve bu süper güçle neler yaptığını görebildiğini keşfeden bir kızın hikâyesini konu alıyor. Türkçe alt yazılı ilk fragmanı internet ortamında paylaşılan animasyon – kurmaca karışımı filmin baş rollerinde Ryan Reynolds, John Krasinski ile Cailey Fleming ses ve görüntü olarak yer alıyorlar.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.