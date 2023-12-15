Luc Besson’un Dogman Filmi Hakkında Bunları Biliyor musunuz?

Luc Besson’dan sinema klasikleri arasına girecek olan Dogman: Köpeklerin Efendisi filmi hakkında merak edilenler açıklandı. Besson, 5 yaşındaki bir çocuğun ailesi tarafından köpek kafesine kapatıldığı haberini okuması üzerine bu filmi yapmaya karar vermiş. Daha önce Besson’la çalışan Eric Serra müzikleri hazırlarken gözyaşlarını tutamadı. Besson, Caleb Landry Jones’un Nitram filmindeki performansını izledikten sonra başrolü ona teklif etti. Luc Besson, filminde özel eğitimli 115 köpeğe yer verdi, tam 23 köpek eğitmeniyle çalıştı. Jones, 5 ayını sette ve set dışında tekerlekli sandalyede geçirdi.

Basın Bülteni

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