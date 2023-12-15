Kung Fu Panda 4 Filminin Türkçe Afişi Paylaşıldı

Komedi ikonu Jack Black, DreamWorks Animation’un yepyeni bir filmiyle, Kung Fu Panda 4′le dünyanın en sıra dışı Kung Fu ustası Po rolüne geri dönüyor. Kader, Ejderha Savaşçı Po’yu, eşsiz cesareti ve çılgın dövüş sanatları yetenekleriyle kötü adamları alt ettiği üç heyecanlı maceradan sonra yeniden göreve çağırıyor ve Huzur Vadisi’nin Ruhani Lideri olması için görevlendiriyor. Bu da birkaç önemli sorun ortaya çıkarıyor. Birincisi, Po’nun ruhani liderlik hakkında bildikleri taş devri diyeti hakkında bildikleri kadardır ve ikincisi, bu yeni ulu pozisyonunu üstlenmeden önce hızla yeni bir Ejderha Savaşçı bulup eğitmesi gerekiyordur. İnternet ortamında filmin Türkçe afişi paylaşıldı.

Basın Bülteni

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