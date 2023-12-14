Efsane Filminin Afişi Hazır

Aytaç Medya ve Zirve Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, senaryo ve yönetmenlik koltuğunda Selçuk Aydemir’in oturduğu Efsane filminin afişi görücüye çıktı. Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı ve sevilen oyuncuların yer aldığı yılın en iddialı komedi filmi Efsane’de 7 bin yıllık efsane yoğurdun sırrı eğlenceli bir dille anlatılıyor. Merakla beklenen bol yıldızlı Efsane filmi 02 Şubat 2024 Cuma günü CJ ENM firmasının dağıtımıyla gösterime girecek ve sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

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