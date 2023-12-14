Ferrari, Epik Yolculuk 22 Aralık’ta Başlıyor

Sinemaseverlerin ve otomobil tutkunlarının dört gözle beklediği an geliyor, Ferrari, 22 Aralık’ta izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Film, sadece otomobil tutkunlarını değil, aynı zamanda sinemaseverleri de büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak. Merakla beklenen film, sinemanın efsane ismi Michael Mann’in uzun bir aradan sonra kamera arkasına dönüşüyle gösterime girecek, otomobil tutkunlarını ve sinemaseverleri, Enzo Ferrari’nin hikâyesiyle baş başa bırakacak. Film, ünlü spor araba markasının ve onun kurucusu Enzo Ferrari’nin hikâyesini, 1957 yazında İtalya’da düzenlenen ve bir felâketle sonuçlanan Mille Miglia yarışı üzerinden anlatıyor.

Basın Bülteni

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