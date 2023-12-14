Kung Fu Panda 4 Filminin Türkçe Dublajlı İlk Fragmanı Paylaşıldı

Bu ilkbaharda, neredeyse on yıl sonra ilk kez, tanınmış komedi ikonu Jack Black, en sıra dışı Kung Fu ustası Po rolüne geri dönüyor. Kader, Ejderha Savaşçı Po’yu, ölüme meydan okuyan üç heyecanlı maceradan sonra yeniden geri çağırır. Daha açık söylemek gerekirse, Huzur Vadisi’nin Ruhani Lideri olması için görevlendirilir. Bu da ortaya birkaç çok önemli sorunlar çıkarır. Birincisi, Po’nun ruhani liderlik hakkında bildikleri ancak taş devri diyeti hakkında bildikleri kadardır ve ikincisi de bu yeni ve önemli ulu pozisyonunu üstlenmeden önce hızla yeni bir Ejderha Savaşçı bulup eğitmesi gerekiyordur. Yani Po’nun yardıma ihtiyacı vardır. Filmin Türkçe dublajlı fragmanı internette yayına verildi.

Basın Bülteni

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