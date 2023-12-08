Michael Mann’ın yönettiği ve Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley ile Giuseppe Festinese’nin oynadığı Ferrari, 22 Aralık 2023’de CGV MArs Dağıtım dağıtımıyla Videomite tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yarışçılık yaptığı günleri geride kalan Enzo Ferrari’nin, eşi Laura’yla birlikte 10 yıl önce sıfırdan inşa ettiği şirket zora düşmüş ve iflasla karşı karşıya gelmiştir. Kaybettiği oğlunun yasıyla oldukça sarsılan Enzo Ferrari fırtınalı evliliğinin yanı sıra yasak ilişkisinden doğan oğluna da soyadını verebilmek için mücadele etmektedir. Hem iş hem aile hayatı çalkantılarla dolu olan Enzo Ferrari, tüm umutlarını İtalya’da yapılacak ikonik yarış Mille Miglia’ya bağlar.