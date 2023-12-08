Kamil Çetin’in yönettiği ve Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Saba Tümer ile Aşkım Kapışmak’ın oynadığı Kolpaçino 4 4’lük, 12 Ocak 2024’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Poll Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, Özgür’ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan, dostum dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.