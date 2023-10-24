Cumhuriyet’in 100. Yılına Özel Cumhuriyete Doğru Seçkisi İzleyicilerle Buluştu

On birinci kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, seyircilerle buluşmaya devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde programda yer alan Parmak İzi, Kaleydoskop, İnsanlık Onuru, Kısa Film Yarışması ve Cumhuriyete Doğru bölümlerinin gösterimleri gerçekleşti. Kısa Film Yarışması kapsamındaki filmlerin eff2023.muvi.com üzerinden çevrim içi olarak izlendiği festivalde Cumhuriyete Doğru seçkisinin gösterimi ise Prof. Dr. Ahmet Gürata’nın sunumu eşliğinde gerçekleştirildi.

Basın Bülteni

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Edith Van Der Heijde



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