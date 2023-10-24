Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nin özel bölümü “İnsanlık Onuru” seçkisinde; Mélanie Trugeon’un Kubra, Justine Martin’in Vaha (Oasis) ve Santiago Zermeño’nun Sessizliği Gör (Regard Silence) filmleri Goethe Institut Ankara’da sinemaseverlerle buluştu. Toplumun parçası olan her bir bireyin ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlardaki eşit ve özgür erişim hakkına odaklanan seçkinin gösteriminden sonra, Herkes İçin İnsan Hakları forumu gerçekleşti. Forumda Selen Doğan’ın (İletişimci) kolaylaştırıcılığında, Gökçer Tahincioğlu (Gazeteci) ve Bülent Tekin (Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı) konuştu.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Gökçer Tahincioğlu / Selen Doğan



Selen Doğan – Gökçer Tahincioğlu



Selen Doğan – Gökçer Tahincioğlu – Bülent Tekin

