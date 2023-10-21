3. Luma Kısa Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Luma Kısa Film Festivali’nin ödül töreni, 20 Ekim 2023 Cuma akşamı, Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu’nda yapıldı. 300’ün üzerinde öğrencinin başvurduğu festival kapsamında Kısa Film Yarışması, Kısa Film Senaryo Yarışması ve Uzun Metraj Senaryo Yarışması dallarında ödüller sahiplerine verildi. Tören öncesinde oyuncular Kerem Bürsin ve Damla Sönmez ile yapımcı Armağan Lale ve senarist Ece Yörenç’in katıldığı söyleşiler gerçekleştirildi.

Basın Bülteni

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Ödüller

Kısa Film Yarışması

En İyi Kısa Film Ödülü: Geriye Sarılmış Kasetler (Miray Kavak)

Mansiyon Ödülü: Together Forever (Zeynep Sude Karabulut)



Jüri Özel Ödülü: The Haze (Atakan Köse, Mert Akbay)

Kısa Film Senaryo Yarışması

En İyi Kısa Senaryo Ödülü: Hangi Yarısını Sevmeli İnsan (Buğra Özverel)

En İyi Kısa Senaryo Ödülü: Kul Hakkı (Hacer Usta)

En İyi Kısa Senaryo Ödülü: Rehber (Mert Erez)

Uzun Metraj Senaryo Yarışması

En İyi Uzun Metraj Senaryo Ödülü: Benim Mutlu Ailem (Alkım Özmen)

Uzun Metraj Mansiyon Ödülü: Hep Aklımda (Eda Bebek)

Armağan Lale – Ece Yörenç – Damla Sönmez



Damla Sönmez



Kerem Bürsin

