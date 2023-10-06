Neşe, Eğlence, Hüzün, Kahkaha ve Muhteşem Müzikleri ile Bursa Bülbülü Bugün Sinemalarda

Ata Demirer’in, senaryosunu yazıp, aynı zamanda başrolünde yer aldığı, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Bursa Bülbülü filmi bugün sinema salonlarında seyirci ile buluşuyor. Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, rengarenk kadrosu, sürprizlerle dolu hikâyesiyle Bursa Bülbülü, seyirciyi neşe, eğlence, hüzün ve kahkahaya boğarken, albümü satış rekorları kıran müzikleri ile de kalplerde taht kuracak. Filmde, gazino kültürünün hâlâ revaçta olduğu 1980’lerde, Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan Cengiz’in hayatı anlatılıyor. Cengiz’in yaşadığı talihsiz olaylar zinciri sinemaseverlere eğlenceli anlar yaşatacak.

Basın Bülteni

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