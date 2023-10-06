Hamit İzol’un Destek Yayınları Etiketiyle Okuyucuyla Buluşan Aynı Adlı Eserinden Uyarlanan Roza Filmi Gösterimde

Çekimleri geçen aylarda tamamlanan Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan Roza’nın yönetmenliğini Mustafa Kotan üstleniyor. Gerçek bir yaşam öyküsünden yola çıkılarak yazılan Roza, vizyona girmeden önce İtalya’da gerçekleştirilen uluslararası film festivali Ora!Fest’te Fikret Kuşkan’a En İyi Oyuncu ödülünü kazandırmıştı. Hamit İzol, tüm Türkiye’nin haber bültenlerinde izlediği Xezal’ın öyküsünü bir roman olarak ölümsüzleştirmeye söz verdi ve altı yıl önce Roza romanını Destek Yayınları aracılığıyla okuyucuyla buluşturdu. Film ve roman, eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin nasıl yıkıcı etkileri olduğunu gösteriyor.

Basın Bülteni

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