Craig Gillespie’nin yönettiği ve Paul Dano, Pete Davidson, Vincent D’Onofrio ile America Ferrera’in oynadığı Keriz Parası (Dumb Money), 13 Ekim 2023’de Chantier Films dağıtımıyla Pinema Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Keith Gill, tüm birikimini AVM video oyunu mağazası GameStop hisselerine yatırarak ve bununla ilgili paylaşımlar yaparak yaşayan sıradan bir adamdır. Sosyal medyadaki paylaşımları patlayınca hem kendisinin hem de çevresindeki herkesin hayatı etkilenir. Bir hisse senedi tüyosu gerçek olursa herkes zengin olur, ta ki milyarderler karşılık verene ve tarafların dünyası karışana kadar.