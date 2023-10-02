Masal Zamanı 2: Sihirli Kapı Filminin Ön Gösterimi Yoğun İlgiyle Karşılaştı

Türkiye’nin en ünlü çocuk oyuncu kadrosuna ve en fantastik masal evrenine sahip olan Masal Zamanı evreninin yeni filmi Masal Zamanı 2: Sihirli Kapı, 06 Ekim 2023 Cuma günü sinemalarda vizyona giriyor. Vizyondan önce, filmin ön gösterimi 01 Ekim 2023 Pazar günü Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda gerçekleştirildi. Filmin ön gösterime yönetmen Kubilay Güleçoğlu’nun yanı sıra sevilen oyuncu kadrosundan Lavinya Ünlüer, Ata Berk Mutlu, Ebrar Demirbilek, Özkan Sağın, Hakan Hatipoğlu, Nisan Aktaş, Oktay Delibalta, Billur Yazgan, Özge Sesli, Kaan Yılmaz, Kübra Güleçoğlu, Nergis Kumbasar, Sera Tokdemir, Kuban Turan ve Yasmin Erbil katıldı.

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Kaan Yılmaz – Ahmet Ferhat Göçmen – Kubilay Güleçoğlu



Kubilay Güleçoğlu – Özge Sesli Güleçoğlu



Yasmin Erbil



Yasmin Erbil – Ata Berk Mutlu – Lavinya Ünlüer – Oktay Delibalta



Film Ekibi

