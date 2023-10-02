Zübeyde Filmi 13 Ekim’de Tüm Dünyada Sinemalarda

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bize armağan eden, Türk halkının annesi Zübeyde Hanım’ın hayatı ilk kez beyazperdeye taşınıyor. 13 Ekim 2023 Cuma günü tüm dünyada snemalarda gösterime girecek olan Zübeyde: Analar ve Oğullar filminin afiş ve fragmanı internet ortamında yayına verildi. Filmin, duygu yüklü sahnelerin yer aldığı fragman, başta sosyal medya olmak üzere tüm yayın mecralarında büyük beğni ve ses getirdi. Zübeyde Hanım’ı canlandıran sevilen oyuncu Aslıhan Güner ile Mustafa Kemal Atatürk’e hayat veren Alican Ulusoy’un yer aldığı afiş büyük beğeni topladı. Filmden çarpıcı sahnelerin yer aldığı fragman da izleyenleri duygulandırdı.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.