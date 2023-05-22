Bioderma, Disney’in Küçük Deniz Kızı Filmiyle İş Birliği Yaptı

Her cilt tipine ve endişesine yönelik dermatolojik uzmanlık sunan ve cilde saygı duyan ürünler geliştiren Bioderma firmasının bebek ve çocuklara özel güneş serisi Photoderm Pediatrics ile Disney Studios Türkiye’nin en önemli canlı – aksiyon türü filmlerinden olan Küçük Deniz Kızı ile iş birliği yaparak gala sponsoru oldu. Ödüllü yönetmen ve yapımcı Rob Marshall’ın Walt Disney Pictures’ın Oscar ödüllü ölümsüz animasyon müzikal filmini, canlı – aksiyon türünde yeniden hayata geçirdiği Küçük Deniz Kızı, 26 Mayıs 2023 Cuma günü sinemalarda vizyona giriyor. Küçük Deniz Kızı, maceraperest ve cesur deniz kızı Ariel’in hikâyesini anlatıyor.

Basın Bülteni

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