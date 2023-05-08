Christopher Nolan’dan Oppenheimer Filminin Ana Afişi Yayınlandı

Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği Oppenheimer, izleyicileri dünyayı kurtarmak için yok etme riskini almak zorunda kalan esrarengiz adamın heyecan dolu paradoksuna iten Imax ile çekilmiş epik bir gerilim. Filmde Cillian Murphy, J. Robert Oppenheimer rolünü; Emily Blunt ise karısı, biyolog, botanikçi Katherine “Kitty” Oppenheimer rolünü canlandırıyor. Oscar ödüllü Matt Damon, Manhattan Projesi’nin yöneticisi olan General Leslie Groves Jr.; Robert Downey, Jr. da ABD Atom Enerjisi Komisyonu’nun kurucu üyesi Lewis Strauss rolünde. Florence Pugh, psikiyatr Jean Tatlock’ı; Benny Safdie fizikçi Edward Teller’ı canlandırıyor. Filmin ana afişi yayına verildi.

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