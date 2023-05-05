Mustafa Ziya Ülkenciler’i Kaybettik

Set tasarımcısı, sanat yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler, 05 Mayıs 2023 Cuma günü hayatını kaybetti. 1947 yılında Antalya’da dünyaya gelen Ülkenciler, 1984 yılında Taksim Sanat Galerisi’nde ilk resim sergisini açtı, 1986 yılında ise Dilan filmiyle sinema sektörüne adım attı. Atıf Yılmaz’ın Asiye Nasıl Kurulur ile Hayallerim Aşkım ve Sen adllı filmlerinin setinde görev alan sanatçı, çalışmalarını Odak Film’de devam ettirirken bir yandan da birçok gazete ve derginin sanat sayfalarına içerik hazırladı. Sanat yönetmenliğine ise Sinan Çetin’in Dublör filmiyle başladı. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederi ailesine sabırlar dileriz.