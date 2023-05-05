Bahar aylarının Hollanda’da isminden söz ettiren festivallerinden olan Kırmızı Lale Film Festivali, 9. kez kapılarını sinemaseverlere açıyor. Bu yıl festivalde 18 uzun metraj, 10 kısa metraj film izlenebilecek. 10 gün boyunca Hollanda’nın 5 şehrindeki 6 gösteri alanında sinema coşkusu yaşatacak olan festival kapsamında Hale Soygazi’ye ve Rıza Akın’a yaşam boyu başarı ödülü verilecek. Kırmızı Lale Vakfı (KLV) tarafından, Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen 9. Kırmızı Lale Film Festivali’nin programı açıklandı. Program, toplam 28 filmden oluşuyor. 26 Mayıs – 04 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan festival ile ilgili bir basın toplantısı düzenlenecek.

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