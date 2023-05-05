4. Örsçelik Balkan Rotary Kısa Film Yarışması’nda Dereceye Girenler Belli Oldu

Cumhuriyetimizin 100 yıllık sürecine sanat yoluyla bilinç ve farkındalık katmak amacıyla, “Cumhuriyet, Nutuk, Atatürk” konulu Uluslararası Rotary 2420. Bölge 4. Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması düzenlendi. Tamer Levent, Nurdan Tümbek Tekeoğlu, Murat Sevinç, Ziya Uçkan, Aytekin Özen, Çetin Etili, Öznur Oğraş Çolak, Aynur Seren ve Sevgi Gemici’den oluşan jüri kararına göre finale kalan 11 film arasından derece alan ilk 3 film Heyamola, Aydınlığa ve Atatürk: Bir Ulusun Kurtarıcısı adlı kısa filmler oldu.

Basın Bülteni

Yarışma hakkında geniş bilgi için tıklayınız.