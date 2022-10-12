Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması 2023

Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken, yakın tarihimizi incelemek ve Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini iyice anlamak ve özümsemek gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100 yıllık sürecine sanat yoluyla bilinç ve farkındalık katmak amacıyla, “Cumhuriyet, Nutuk, Atatürk” konulu Uluslararası Rotary 2420. Bölge 4. Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödül töreni ve galası 29 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan yarışmaya 30 dakika süreyi geçmeyen ksa filmler katılabilecek. Filmlerin son gönderim tarihi 01 Nisan 2023 olarak belirlendi. Katılım koşulları ve başvuru formu yarışmanın rkf.rotary2420.org adresindeki sayfasında bulunuyor.

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