19. Akbank Kısa Film Festivali Atölye ve Söyleşi Programı

Akbank Sanat’ta gerçekleşecek olan 19. Akbank Kısa Film Festivali, 02 – 12 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor. Festival kapsamında yer alan atölye ve söyleşi programında Gülse Birsel, Umut Aral, Jonas Matzow Gulbrandsen, Mahmut Fazıl Coşkun, Bulut Reyhanoğlu, Ekin Koç, Emir Etminan, Berkay Ateş, Mustafa Kara, Aleyna Seymen, Deniz Şaşmaz Oflaz, Serkan Çakarer, Gönenç Uyanık, Aslı Dadak, Barış Yıkılmaz, Mine Pakel, Saki Çimen, Fırat Terzioğlu, Yalın Özgencil, Utku Gürler gibi çok sayıda sanatçı, kendi alanlarındaki deneyimlerini Akbank Kısa Film Festivali takipçileriyle paylaşacak.

Basın Bülteni

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Bulut Reyhanoğlu / Jonas Matzow Gulbrandsen

