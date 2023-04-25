Sinematek / Sinema Evi, Mayıs – Haziran Programı Seyirciyle Buluşmaya Hazır

Sinematek / Sinema Evi, yeni programında İtalyan yönetmen Luchino Visconti’ye odaklanıyor. Visconti, hayatı boyunca kendi estetik eğilimlerinin ve takıntılarının peşinden gitmiş bir yönetmen. Görkemli bir çöküş estetiğinin, mahvedici tutkuların, yozlaşmanın ve sapkınlığın, güzellik ve ölüm çağrısının destansı şairi Luchino Visconti İtalyan Kültür Merkezi İstanbul işbirliğiyle bir kez daha beyazperdede. Retrospektif kapsamında, Vaghe Stelle Dell’Orsa dışında tüm uzun metraj Visconti filmleri Mayıs ve Haziran ayları boyunca gösterilecek.