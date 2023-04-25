Hızlı ve Öfkeli 10 Filminin Karakter Afişleri Paylaşıldı

Karakter afişleri yayınlanan Hızlı ve Öfkeli 10, sinemanın en önemli ve en popular global film serilerinden birinin son bölümlerini başlatıyor. Artık otuzuncu yılında ve hâlâ başladığı aynı çekirdek kadroyla ve karakterlerle güçlü bir şekilde ilerliyor. Yönetmenliğini Louis Leterrier’ın yaptığı filmde rollerine yeniden dönen oyuncular, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, Scott Eastwood, Helen Mirren ve Charlize Theron oynuyor. Filmde ayrıca yeni oyuncu kadrosu yer alıyor; Brie Larson, Alan Richtson, Daniela Melchior ve efsanevi Rita Moreno beyazperdeye geliyor.

Basın Bülteni

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