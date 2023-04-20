Rasmus A. Sivertsen’in yönettiği ve Hennika Huuse, Todd Bishop Monrad Vistven, Johannes Kjaernes, Tobias Santelmann ile Kari Simonsen’in seslendirdiği animasyon film Süper Aile (Helt Super – Just Super), 19 Mayıs 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Babasından sonra şehrin süper kahramanı rolünü üstlenme fırsatını yakalamasıyla Hedvig’in hayatı değişir. Hedvig süper kahraman olmak için elinden gelen her şeyi yapar ancak koca bir şehrin süper kahramanı olması pek de kolay değildir. Macera ve heyecan dolu hikâyede Hedvig ve ailesini büyük sürprizler beklemektedir.