Brad Anderson’un yönettiği ve Michelle Monaghan, Skeet Ulrich, June B. Wilde ile Finlay Wojtak Hissong’un oynadığı Lanetli Kan (Blood), 12 Mayıs 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hemşirelik yapan Jess, kızı ve küçük oğlu Owen ile birlikte ailesinin eski çiftlik evine taşınmak zorunda kalmıştır. Çocuklarıyla kendisine yeni bir hayat kurmak arzusunda olan Jess’in hayatı, küçük oğlu Owen’ın doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirilmeye başlanması ile alt üst olur. Jess, oğlunu bu doğa üstü varlıklardan kurtarabilmek için ne kadar ileri gidebileceğine mutlaka karar vermek zorundadır.